10:56, 26 января 2026Бывший СССР

В Кремле назвали принципиальное условие России по урегулированию конфликта на Украине

Песков: Территориальная часть формулы Анкориджа принципиальна для России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Территориальная часть формулы мирного урегулирования конфликта на Украине, составленная на саммите в Анкоридже, является принципиальной для России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ни для кого не секрет, это наша последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который является частью "формулы Анкориджа", он, конечно, имеет для российской стороны принципиальное значение», — сказал он.

Ранее Reuters сообщал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Москва рассматривала «анкориджскую формулу». По данным агентства, соглашение подразумевает контроль России над всем Донбассом и заморозку линии фронта в других регионах.

