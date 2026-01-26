Медведев назвал период хуже Карибского кризиса

Медведев: При Байдене отношения РФ и США были хуже периода Карибского кризиса

Отношения России и США пережили период хуже Карибского кризиса. Речь идет о временах, когда во главе Соединенных Штатов стоял экс-президент Джо Байден, такую мысль высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант» («Ъ»).

5 февраля завершится срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Москвой и Вашингтоном. По словам Медведева, возобновления взаимодействия государств в этой сфере требует благоприятных условий. В первую очередь — базовой нормализации отношений.

«Ведь при Байдене они (отношения РФ и США — прим. «Ленты.ру») деградировали до уровня существенно хуже периода Карибского кризиса», — утверждает политик.

