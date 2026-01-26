Москвичи увидели необычное явление

В небе над Москвой из-за сильных морозов появились световые столбы

В ночь на понедельник, 26 января, жители Москвы заметили в небе над столицей световые столбы. Фото необычного атмосферного явления опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах в ночном небе видны вертикальные линии света.

Как ранее рассказал заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле Московского физико-технического института Михаил Криницкий, атмосферное явление возможно благодаря сочетанию сильных морозов, слабого ветра и высокой влажности.

Ночь на понедельник, 26 января, стала самой холодной с начала нынешней зимы, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 18,5 градуса. Еще более крепкие морозы ударили в Новой Москве – в Михайловском температура опускалась до минус 27,6 градуса.