12:49, 26 января 2026Забота о себе

Названы пять самых полезных видов сыра

Диетолог Марторано назвала пармезан и рикотту самыми полезными видами сыров
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: F Ceragioli / Wikimedia

Диетолог Эмили Марторано и директор Лаборатории пищевых продуктов Нью-Йоркского университета Лурдес Кастро Мортильяро заявили, что далеко не все сыры являются полезными для здоровья. Их слова передает издание Infobae.

Самым полезным видом сыра Мортильяро назвала рикотту. Она отличается низким содержанием натрия и высокой концентрацией сывороточного протеина, который легко усваивается организмом, пояснила специалистка.

К другим наиболее полезным для здоровья видам сыров Марторано отнесла пармезан, пекорино и гауду. В них содержится много кальция, а также они надолго обеспечивают сытость. Однако из-за высокого содержания натрия данные сыры стоит ограничить в рационе при гипертонии и проблемах с почками, предупредила доктор. Еще одним оптимальным вариантом она назвала чеддер.

Ранее кардиолог Ирина Тарасова рассказала о наиболее вредных для сердца продуктах. Так, она предупредила, что соль повышает артериальное давление.

    Обсудить
