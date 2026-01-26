Реклама

Преемница Мадуро жестко высказалась о «приказах Вашингтона»

Виктория Кондратьева
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Венесуэла должна перестать руководствоваться иностранными принципами в своей политике. Об этом заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес, передает Ultimas Noticias.

«Хватит приказов Вашингтона по политике в Венесуэле; именно венесуэльская политика разрешает наши разногласия и внутренние конфликты», — подчеркнула Родригес.

По словам преемницы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, страна не боится решать разногласия с США. Она добавила, что национальная сплоченность является единственным способом обеспечить суверенитет страны.

Ранее Родригес рассказала, что США угрожали ей расправой за отказ от сотрудничества после похищения главы государства Николаса Мадуро и его супруги.

