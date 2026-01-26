Реклама

Самолет с россиянами провел больше трех часов в небе и вернулся в Москву

Самолет Hainan Airlines вылетел на Хайнань и вернулся в Москву из-за пассажирки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Самолет с россиянами на борту провел в небе больше трех часов и вернулся обратно в Москву из-за самочувствия пожилой пассажирки. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что лайнер авиакомпании Hainan Airlines вылетел из Москвы на китайский остров Хайнань 26 января. Он долетел до Магнитогорска и развернулся обратно. В столице судно встретила команда медиков. Они диагностировали у пассажирки инсульт.

После этого самолет вновь отправился на Хайнань.

Ранее буйный пассажир сорвал рейс United Airlines из Сан-Франциско до Вашингтона, США и заставил попутчиков ждать вылета сутки. Инцидент произошел 19 января.

