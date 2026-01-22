Буйный пассажир сорвал рейс и заставил попутчиков ждать вылета сутки

Буйный пассажир вынудил экипаж посадить самолет в другом городе

Буйный пассажир сорвал рейс United Airlines из Сан-Франциско до Вашингтона, США, и заставил попутчиков ждать вылета сутки. Об этом пишет издание People.

Уточняется, что инцидент произошел 19 января. Пассажир стал вести себя неподобающим в воздухе, что вынудило экипаж посадить самолет в другом городе. Борт приземлился в Чикаго, где туриста забрали из салона полицейские.

Всего на борту находилось 130 человек. Всем им авиакомпания предложила другой рейс до конечной точки, однако его пришлось ждать сутки.

