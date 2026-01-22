Реклама

Буйный пассажир сорвал рейс и заставил попутчиков ждать вылета сутки

Буйный пассажир вынудил экипаж посадить самолет в другом городе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Буйный пассажир сорвал рейс United Airlines из Сан-Франциско до Вашингтона, США, и заставил попутчиков ждать вылета сутки. Об этом пишет издание People.

Уточняется, что инцидент произошел 19 января. Пассажир стал вести себя неподобающим в воздухе, что вынудило экипаж посадить самолет в другом городе. Борт приземлился в Чикаго, где туриста забрали из салона полицейские.

Всего на борту находилось 130 человек. Всем им авиакомпания предложила другой рейс до конечной точки, однако его пришлось ждать сутки.

Ранее двое пассажиров авиакомпании TUI закурили в туалете самолета, устроили драку и сорвали рейс. Во время полета бортпроводники обнаружили в уборной курящих мужчину и женщину, которые проигнорировали их замечания.

