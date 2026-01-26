Реклама

Россия
04:17, 26 января 2026Россия

Центробанк начнет делиться данными с Минобороны России

Белоусов даст своему заму полномочия на запросы в ЦБ для борьбы с коррупцией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Глава Минобороны России Андрей Белоусов даст своему заместителю генералу Виктору Горемыкину полномочия на отправку запросов в Центробанк в целях борьбы с коррупцией. Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, ЦБ впервые начнет делиться данными с оборонным ведомством.

«Приказываю наделить замминистра обороны — начальника Главного военно-политического управления ВС (ГВПУ) ВС РФ полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Центральный каталог кредитных историй, Центральный банк, бюро кредитных историй, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, держателям реестра владельцев ценных бумаг и депозитариям», — гласит текст проекта.

Предыдущий приказ главы МО РФ от 26 ноября 2024 года, в котором не были указаны Банк России, БКИ, Центральный каталог кредитных историй, держатели реестра ценных бумаг и депозитарии, признают утратившим силу.

Наибольшее внимание российского общества на фоне проведения СВО в 2025 году было приковано к борьбе с коррупцией в Минобороны РФ. Делом номер один стало расследование преступлений экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которое началось еще в 2024 году.

