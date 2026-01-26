Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:30, 26 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Частое урчание в животе оказалось сигналом ряда болезней

Врач Яковлева: Частое урчание в животе может сигнализировать о болезнях
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Урчание в животе знакомо каждому: кишечник постоянно сокращается, продвигая пищу и газы, и время от времени это сопровождается звуками, рассказала врач-гастроэнтеролог ГорКлиники Ирина Яковлева. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, когда это сигнал о заболеваниях и каких.

«Если такое происходит редко, это абсолютно нормально. Но когда урчание становится частым, усиливается после каждого приема пищи или сопровождается вздутием, болью, нарушением стула — это может указывать на проблемы в работе желудочно-кишечного тракта», — сообщила медик.

Одной из самых частых причин назойливого урчания в животе она назвала синдром раздраженного кишечника. Специалист добавила, что при этом состоянии орган начинает слишком активно реагировать даже на обычную пищу: появляются урчание, вздутие, ложные позывы, эпизоды запоров или диареи.

Нередко урчание появляется при нарушении микрофлоры, обозначила врач. Полезные бактерии участвуют в переваривании пищи, а когда их становится меньше — процессы брожения усиливаются, что почти всегда сопровождается газообразованием, тяжестью и нестабильным стулом, пояснила Яковлева.

Дисбаланс микробиоты может возникнуть после курса антибиотиков, на фоне стресса, инфекций или нерегулярного питания

Ирина Яковлевагастроэнтеролог

По словам эксперта, у многих людей урчание усиливается из-за пищевых непереносимостей, например, лактозы, фруктозы или глютена. Обычно употребление проблемного продукта вызывает громкие звуки, вздутие и жидкий стул. Реакции появляются уже через 15-40 минут.

Гастрит и дуоденит тоже способны усиливать урчание, что часто сочетается с тяжестью после еды, изжогой, тошнотой и ранним насыщением, рассказала Яковлева.

«Если поджелудочная железа выделяет недостаточно ферментов, пища переваривается плохо и начинает бродить в кишечнике. Такое состояние называется панкреатической недостаточностью. Его признаки — жирный, блестящий, плохо смывающийся стул, урчание, выраженное газообразование и дискомфорт в верхней части живота», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Материалы по теме:
Сколько вареных яиц можно съедать в день?Отвечает гастроэнтеролог
20 апреля 2025
Какие продукты богаты клетчаткой: топ-20 овощей, семян и фруктов с высоким содержанием пищевых волокон
Какие продукты богаты клетчаткой:топ-20 овощей, семян и фруктов с высоким содержанием пищевых волокон
23 декабря 2025

Воспалительные заболевания толстого кишечника, включая хронический колит, также могут приводить к постоянным звукам в животе, предостерегла врач. Кроме того, урчание характерно для кишечных инфекций, которые, как правило, сочетаются с диареей, спазмами, температурой и общей слабостью.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик призывала воздерживаться от употребления лимонов при наличии таких заболеваний, как гастрит, язва, рефлюкс, тонзиллит, а также при повышенной чувствительности зубов и аллергических реакциях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мурманская область четвертый день подряд остается без света. Жителям раздают тушенку и хлеб. Что известно о причинах блэкаута?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Врач назвала связанные с зимними холодами проблемы со здоровьем

    Названы самые распутные страны мира

    Найден простой способ сохранить защитный барьер мозга

    Уход за беременной женой закончился для ее мужа мокрой катастрофой

    Обломки БПЛА нашли на территории еще нескольких домовладений на Кубани

    В США предрекли Зеленскому потерю союзников

    Частое урчание в животе оказалось сигналом ряда болезней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok