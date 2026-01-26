Частое урчание в животе оказалось сигналом ряда болезней

Врач Яковлева: Частое урчание в животе может сигнализировать о болезнях

Урчание в животе знакомо каждому: кишечник постоянно сокращается, продвигая пищу и газы, и время от времени это сопровождается звуками, рассказала врач-гастроэнтеролог ГорКлиники Ирина Яковлева. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, когда это сигнал о заболеваниях и каких.

«Если такое происходит редко, это абсолютно нормально. Но когда урчание становится частым, усиливается после каждого приема пищи или сопровождается вздутием, болью, нарушением стула — это может указывать на проблемы в работе желудочно-кишечного тракта», — сообщила медик.

Одной из самых частых причин назойливого урчания в животе она назвала синдром раздраженного кишечника. Специалист добавила, что при этом состоянии орган начинает слишком активно реагировать даже на обычную пищу: появляются урчание, вздутие, ложные позывы, эпизоды запоров или диареи.

Нередко урчание появляется при нарушении микрофлоры, обозначила врач. Полезные бактерии участвуют в переваривании пищи, а когда их становится меньше — процессы брожения усиливаются, что почти всегда сопровождается газообразованием, тяжестью и нестабильным стулом, пояснила Яковлева.

Дисбаланс микробиоты может возникнуть после курса антибиотиков, на фоне стресса, инфекций или нерегулярного питания Ирина Яковлева гастроэнтеролог

По словам эксперта, у многих людей урчание усиливается из-за пищевых непереносимостей, например, лактозы, фруктозы или глютена. Обычно употребление проблемного продукта вызывает громкие звуки, вздутие и жидкий стул. Реакции появляются уже через 15-40 минут.

Гастрит и дуоденит тоже способны усиливать урчание, что часто сочетается с тяжестью после еды, изжогой, тошнотой и ранним насыщением, рассказала Яковлева.

«Если поджелудочная железа выделяет недостаточно ферментов, пища переваривается плохо и начинает бродить в кишечнике. Такое состояние называется панкреатической недостаточностью. Его признаки — жирный, блестящий, плохо смывающийся стул, урчание, выраженное газообразование и дискомфорт в верхней части живота», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Воспалительные заболевания толстого кишечника, включая хронический колит, также могут приводить к постоянным звукам в животе, предостерегла врач. Кроме того, урчание характерно для кишечных инфекций, которые, как правило, сочетаются с диареей, спазмами, температурой и общей слабостью.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик призывала воздерживаться от употребления лимонов при наличии таких заболеваний, как гастрит, язва, рефлюкс, тонзиллит, а также при повышенной чувствительности зубов и аллергических реакциях.

