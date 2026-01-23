Реклама

16:37, 23 января 2026Забота о себе

Людям с гастритом и язвой рекомендовали отказаться от популярного продукта

Гастроэнтеролог Чистик: От лимонов нужно отказаться при гастрите и тонзиллите
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

При некоторых болезнях лучше воздержаться от употребления лимонов, рекомендовала врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик. Кому эти популярный продукт грозит проблемами со здоровьем, она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам Чистик, от употребления в пищу лимонов нужно отказаться при наличии таких заболеваний, как гастрит, язва, рефлюкс, тонзиллит, а также при повышенной чувствительности зубов и аллергических реакциях.

Кроме того, продолжила гастроэнтеролог, рекомендуется ограничить употребление лимонов беременным и кормящим женщинам, детям до трех лет и людям, у которых диагностированы проблемы с поджелудочной железой.

Ранее диетолог Джинджер Халтин перечислила полезные свойства болгарского перца. По ее утверждению, в составе этого продукта содержится много витамина C.

