Людям с гастритом и язвой рекомендовали отказаться от популярного продукта

Гастроэнтеролог Чистик: От лимонов нужно отказаться при гастрите и тонзиллите

При некоторых болезнях лучше воздержаться от употребления лимонов, рекомендовала врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик. Кому эти популярный продукт грозит проблемами со здоровьем, она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам Чистик, от употребления в пищу лимонов нужно отказаться при наличии таких заболеваний, как гастрит, язва, рефлюкс, тонзиллит, а также при повышенной чувствительности зубов и аллергических реакциях.

Кроме того, продолжила гастроэнтеролог, рекомендуется ограничить употребление лимонов беременным и кормящим женщинам, детям до трех лет и людям, у которых диагностированы проблемы с поджелудочной железой.

