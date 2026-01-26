Юноша открыл стрельбу в кафе в российском регионе

В Удмуртии задержали молодого человека за стрельбу в кафе

В Удмуртии задержали молодого человека за стрельбу в кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

По данным ведомства, в конце декабря ночью в кафе в городе Сарапуле после распития алкогольных напитков у 21-летнего местного жителя произошел конфликт с одним из посетителей, в ходе которого он достал охолощенный сигнальный пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонента.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

