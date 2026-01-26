Дорогостоящий Mercedes обстреляли в российском дворе

В Москве мужчина перегородил дорогу и несколько раз выстрелил в Mercedes

В Москве полиция задержала 30‑летнего уроженца другого региона страны, который перегородил дорогу и несколько раз выстрелил в выезжающий Mercedes. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на 6‑й Радиальной улице в районе Бирюлево. Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ. Подозреваемого арестовали. Он заявил, что открыл огонь, так как его вывел из себя водитель, который долго и громко буксовал во дворе.

По предварительным данным, подозреваемый заблокировал выезд автомобилю Mercedes, достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону машины, а затем ударил кулаком по капоту. Потерпевший — 32‑летний москвич, находившийся за рулем дорогостоящей иномарки, сразу обратился в полицию.

Преступление попало на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На кадрах видно, как мужчина в черном перегораживает дорогу сдающей назад машине, а потом стреляет в ее заднее стекло. После этого автомобиль начинает ехать вперед.

