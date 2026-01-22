Использование баллончика спровоцировало возбуждение дела в отношении российской школьницы

В Петербурге следователи возбудили дело против школьницы, распылившей баллончик

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении школьницы, которая распылила газ из перцового баллончика в автобусе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Несовершеннолетней уже предъявили обвинение, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

По версии следствия, вечером 18 января обвиняемая, находясь в салоне автобуса, двигающегося по проспекту Просвещения, в ответ на сделанное ей замечание распылила газ из перцового баллончика в сторону мужчины.

