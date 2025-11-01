Силовые структуры
13:46, 1 ноября 2025Силовые структуры

ЧП в российской электричке попало на видео

В подмосковной электричке пассажир стал размахивать ножом и угрожать окружающим
Варвара Митина (редактор)

В подмосковной электричке пассажир стал размахивать ножом и угрожать окружающим. Это попало на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в УТ МВД России по ЦФО.

На кадрах видно, как мужчина встает со своего места и начинает махать ножом. В этот момент многие пассажиры стремятся к выходу из вагона.

В ведомстве уточнили, что злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый 49-летний житель Московской области. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ. Мужчину отправили под домашний арест.

Правоохранители выяснили, что у агрессивного мужчины произошел конфликт со студентом одного из столичных высших учебных заведений. За юношу вступились пассажиры и инспектор транспортной безопасности, тогда правонарушитель достал нож и стал угрожать окружающим, выражаться нецензурно и размахивать руками.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после избиения студента-медика Леонида Сквирского в метро.

