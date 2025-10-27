Мужчина избил в Москве студента-медика ради мести и контента

В Москве возбудили уголовное дело после нападения мужчины на студента из мести

В Москве возбудили уголовное дело после избиения студента-медика Леонида Сквирского в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщил его адвокат Константин Ерохин.

По его словам, дело расследуется по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия») УК РФ.

Нападение произошло вечером 25 октября, когда Сквирский вместе с женой спускался в метро. Там их поджидал неизвестный, который с фразой «вот мы и встретились» распылил перцовый баллончик в глаза студенту, а после ударил несколько раз по голове. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали ушиб мягких тканей. Отмечается, что студенту и его жене поступали угрозы по телефону.

По словам адвоката, напавшим оказался владелец Telegram-канала с треш-контентом, 37-летний Владимир Ш. Сразу после избиения на его канале появилось видео с рассказом об этом. Предварительно, причиной стала месть студенту. Незадолго до нападения молодой человек вступился в комментариях за очередных жертв мужчины — тот в агрессивной форме отчитал школьников в торговом центре за одежду и снял это на видео. Владельца канала разыскивают.

