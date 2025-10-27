Силовые структуры
12:30, 27 октября 2025Силовые структуры

Двое российских подростков пострадали из-за нападения мужчины с ножом

В Красноярском крае задержали мужчину, напавшего с ножом на подростков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В Красноярском крае задержали мужчину, напавшего с ножом на подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, вечером 25 октября мужчина в состоянии алкогольного опьянения на Комсомольской улице в Дивногорске подошел к 16-летней девушке и 17-летнему парню, после чего несколько раз ударил их ножом. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 42-летний местный житель. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что участников массовой драки между мигрантами привлекут к ответственности.

