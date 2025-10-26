Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:33, 26 октября 2025Силовые структуры

Участников массовой драки между мигрантами привлекут к ответственности

Волк: Участников массовой драки в ЖК «Прокшино» привлекут к ответственности

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Участников массовой драки между мигрантами в московском ЖК «Прокшино» привлекут к ответственности. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), продолжается полицейская проверка.

«Иностранных граждан, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы нашей страны с последующим неразрешением въезда в установленном законом порядке», — подчеркнула Волк.

О том, что на территории московского ЖК произошла массовая потасовка, стало известно ранее 25 октября. Утверждалось, что толпа мигрантов устроила драку с лопатами, палками и дорожными знаками. На место приехали пять машин полиции и одна карета скорой помощи. Полиция задержала около 40 участников потасовки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОСАГО, налоги и связь. Юрист рассказала, какие изменения законов и правил ждут россиян в ноябре

    «Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак

    В российском городе водитель вылетел на красный свет и протаранил другую машину

    В Госдуме раскрыли подробности субсидий на покупку квартир

    На Западе высказались о давлении США на Россию

    Военный эксперт высказался об использовании Tomahawk

    Тысячи человек в Валенсии вышли на митинг из-за наводнения

    Назван способ вдвое увеличить важную часть пенсии

    Историк раскрыл условия для отказа от поддержки Киева

    Участников массовой драки между мигрантами привлекут к ответственности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости