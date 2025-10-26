Участников массовой драки между мигрантами привлекут к ответственности

Волк: Участников массовой драки в ЖК «Прокшино» привлекут к ответственности

Участников массовой драки между мигрантами в московском ЖК «Прокшино» привлекут к ответственности. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), продолжается полицейская проверка.

«Иностранных граждан, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы нашей страны с последующим неразрешением въезда в установленном законом порядке», — подчеркнула Волк.

О том, что на территории московского ЖК произошла массовая потасовка, стало известно ранее 25 октября. Утверждалось, что толпа мигрантов устроила драку с лопатами, палками и дорожными знаками. На место приехали пять машин полиции и одна карета скорой помощи. Полиция задержала около 40 участников потасовки.

