16:11, 28 января 2026

Две россиянки раскритиковали сбор средств на СВО перед женами бойцов и поплатились

Двух жительниц Красноярского края оштрафовали после критики сбора средств на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Две жительницы Красноярского края раскритиковали сбор средств на нужды участников специальной военной операции (СВО) на Украине во время родительского собрания в тинской средней школе №3 и поплатились — их оштрафовали на 15 тысяч рублей каждую по статье о дискредитации армии. Об этом пишет RT.

По данным издания, на собрании присутствовали жены бойцов СВО, а также мать одного из военнослужащих. Последняя якобы расплакалась и ушла после слов одной из участниц собрания — Юлии Клушиной — о том, что она против сбора средств, так как «бойцам СВО платят хорошие деньги и предоставляют льготы».

Россиянка предложила передать собранные деньги на нужды школы, в чем нашла поддержку еще одной родительницы — Татьяны Зинатуллиной. В результате обе получили штрафы.

Ранее мэр Стержевого в Томской области Валерий Дениченко рекомендовал не ставить дизлайки и не оставлять негативные комментарии под постами об СВО, предупредив, что подобные действия могут «вылиться в неприятности».

