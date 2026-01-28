Две россиянки раскритиковали сбор средств на СВО перед женами бойцов и поплатились

Двух жительниц Красноярского края оштрафовали после критики сбора средств на СВО

Две жительницы Красноярского края раскритиковали сбор средств на нужды участников специальной военной операции (СВО) на Украине во время родительского собрания в тинской средней школе №3 и поплатились — их оштрафовали на 15 тысяч рублей каждую по статье о дискредитации армии. Об этом пишет RT.

По данным издания, на собрании присутствовали жены бойцов СВО, а также мать одного из военнослужащих. Последняя якобы расплакалась и ушла после слов одной из участниц собрания — Юлии Клушиной — о том, что она против сбора средств, так как «бойцам СВО платят хорошие деньги и предоставляют льготы».

Россиянка предложила передать собранные деньги на нужды школы, в чем нашла поддержку еще одной родительницы — Татьяны Зинатуллиной. В результате обе получили штрафы.

Ранее мэр Стержевого в Томской области Валерий Дениченко рекомендовал не ставить дизлайки и не оставлять негативные комментарии под постами об СВО, предупредив, что подобные действия могут «вылиться в неприятности».