13:56, 28 октября 2025Россия

Мэр предупредил россиян о неприятностях из-за дизлайков под постами об СВО

Мэр Стрежевого Дениченко призвал жителей не ставить дизлайки под постами об СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мэр Стержевого в Томской области Валерий Дениченко рекомендовал не ставить дизлайки и не оставлять негативные комментарии под постами о специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил в комментарии под постом в своем Telegram-канале о наборе добровольцев по контракту, на что обратили внимание «Осторожно, новости».

Отвечая одному из жителей, Дениченко призвал россиян быть готовыми к тому, что негативные комментарии в адрес военных могут «вылиться в неприятности». В частности, он подчеркнул, что установить тех, кто поставил лайки и дизлайки, будет легко.

«Несколько сотен стрежевских мужчин находятся на СВО. Ежедневно рискуют своими жизнями. (...) Я никого не пугаю, просто хочу предостеречь. Парни придут с войны и могут в реальной жизни спросить с тех, кто в том чате их работе дизлайки ставил. Потом поздно будет думать и бегать жаловаться», — написал мэр.

Этот комментарий мэра тоже набрал дизлайки. При этом комментарий, на который ответил Дениченко, уже удален. Как пишут «Осторожно, новости», комментировать свое высказывание в беседе с журналистами чиновник отказался.

Ранее мэр Канска Красноярского края Ольга Витман записала видео, связанное с проведением СВО, и стала объектом критики горожан, которые сочли ее тон неуместным.

