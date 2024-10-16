В России улыбающаяся мэр рассказала об СВО и пожаловалась в полицию на критиков

Мэр Канска с улыбкой рассказала об СВО и подверглась критике горожан

Мэр города Канска Красноярского края Ольга Витман записала видео, связанное с проведением специальной военной операции (СВО), и стала объектом критики горожан. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

На опубликованной в соцсети видеозаписи улыбающаяся чиновница рассказала о возможности получить консультацию о службе в зоне спецоперации. «Это интересно, это познавательно», — отметила она.

Жители города раскритиковали Витман, некоторые сочли ее тон неуместным. Один из горожан написал мэру сообщение, в котором высказал свое мнение о ее публикации. После этого чиновница подала на него заявление в полицию, утверждает мужчина.

Ранее в скандал, связанный с СВО, попал мэр российского города Моршанска. На видео с сестрой не вернувшегося из боя солдата чиновник заявил, что боец принял смерть ради благоустройства города: «чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была». Извиняться на него пришлось главе Тамбовской области Максиму Егорову.