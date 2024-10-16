Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:32, 16 октября 2024Россия

В России улыбающаяся мэр рассказала об СВО и пожаловалась в полицию на критиков

Мэр Канска с улыбкой рассказала об СВО и подверглась критике горожан

Кадр: Telegram-канал «Ольга Витман - Глава города Канска»

Мэр города Канска Красноярского края Ольга Витман записала видео, связанное с проведением специальной военной операции (СВО), и стала объектом критики горожан. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

На опубликованной в соцсети видеозаписи улыбающаяся чиновница рассказала о возможности получить консультацию о службе в зоне спецоперации. «Это интересно, это познавательно», — отметила она.

Жители города раскритиковали Витман, некоторые сочли ее тон неуместным. Один из горожан написал мэру сообщение, в котором высказал свое мнение о ее публикации. После этого чиновница подала на него заявление в полицию, утверждает мужчина.

Ранее в скандал, связанный с СВО, попал мэр российского города Моршанска. На видео с сестрой не вернувшегося из боя солдата чиновник заявил, что боец принял смерть ради благоустройства города: «чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была». Извиняться на него пришлось главе Тамбовской области Максиму Егорову.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент неоднократно высказывался в пользу ООН». Казахстан решил воздержаться от вступления в БРИКС

      Женщина стала бабушкой в 34 года и нашла бойфренда младше себя на 16 лет

      Стало известно о помогавшем россиянам выживать на катамаране в Охотском море факторе

      Раскрыт мотив бросившей ребенка в туалете аэропорта Турции россиянки

      Россиянам назвали распространенную ошибку при приеме антибиотиков

      Генсек НАТО озвучил стратегию альянса по Украине

      В России третьеклассник поджег школу после вызова «на ковер» родителей

      Участнику действовавшего в Украине крымско-татарского нацбатальона дали срок

      В России назвали самую высокооплачиваемую профессию для пенсионеров

      Тайваню пригрозили полным уничтожением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше