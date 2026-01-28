Миронов назвал возможный размер 13-й пенсии

Миронов: 13-я пенсия должна быть не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера

Если бы власти России ввели 13-ю пенсию, это стало бы заслуженным и очень нужным подарком пенсионерам, которые поддерживают президента и Специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Его процитировало РИА Новости.

По его мнению, такая мера помогла бы компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции. Речь идет о доплате в размере страховой пенсии по старости, которая, однако, не должна быть ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера. В 2025 году это составило бы 23 тысячи рублей.

Необходимость подобных шагов депутат обосновал тем, что пенсионеры сталкиваются с нехваткой денег на праздничные расходы.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что 13-я зарплата — это право работодателя, а не обязанность. При этом она выступила категорически против того, чтобы обязывать работодателя осуществлять такие выплаты.