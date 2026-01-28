Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:56, 28 января 2026Экономика

Миронов назвал возможный размер 13-й пенсии

Миронов: 13-я пенсия должна быть не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Если бы власти России ввели 13-ю пенсию, это стало бы заслуженным и очень нужным подарком пенсионерам, которые поддерживают президента и Специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Его процитировало РИА Новости.

По его мнению, такая мера помогла бы компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции. Речь идет о доплате в размере страховой пенсии по старости, которая, однако, не должна быть ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера. В 2025 году это составило бы 23 тысячи рублей.

Необходимость подобных шагов депутат обосновал тем, что пенсионеры сталкиваются с нехваткой денег на праздничные расходы.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что 13-я зарплата — это право работодателя, а не обязанность. При этом она выступила категорически против того, чтобы обязывать работодателя осуществлять такие выплаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Вылетевший из Вьетнама в Россию самолет подал сигнал бедствия

    Отец участника СВО решил не хоронить сына по одной причине

    Сложивший полномочия сенатор Совфеда отправится на СВО

    Подмосковье выполнило половину месячной нормы по осадкам за сутки

    Победитель лотереи лишился четырех миллионов рублей из-за медлительности

    Кудрявцева высказалась о доходах Екатерины Гордон фразой «ездит на последнем Гелендвагене»

    УАЗ объявил сроки производства нового рамного внедорожника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok