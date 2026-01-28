Реклама

14:24, 28 января 2026Силовые структуры

Перевернувшийся на Байкале автомобиль с людьми попал на видео

СК возбудил дело после гибели туристки в перевернувшейся на Байкале машине
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Перевернувшийся на Байкале автомобиль с туристами попал на видео. Запись с места происшествия предоставили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

На кадрах видна машина и осматривающие ее следователи.

Жертвой ЧП стала 75-летняя туристка из Китая, получившая несовместимые с жизнью травмы. Еще два человека обратились за помощью, у них могут быть травмы черепа и позвоночника.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Водитель опрокинувшейся машины в ближайшее время будет доставлен к следователю.

По данным правоохранительных органов, мужчина занимался частными перевозками туристов, сообщает ТАСС. 28 января УАЗ вез десять туристов из Китая. У острова Ольхон автомобиль въехал в расщелину на льду и перевернулся.

