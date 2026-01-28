Реклама

08:58, 28 января 2026

Российские военные пресекли попытку ВСУ провести вторую операцию «Паутина»

SHOT: ВС РФ пресекли попытку ВСУ провести новую операцию «Паутина»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировало атаковать объекты на территории России с помощью ударных беспилотников дальнего действия, пытаясь повторить операцию «Паутина». Подробности пресечения этой попытки передает Telegram-канал Shot.

«Тяжелую фуру с беспилотниками внутри заметили российские военные на границе Черниговской и Сумской областей. Помимо БПЛА, в кузове была ещё и мобильная группа ВСУ», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате удара тяжелый груз и личный состав фуры были уничтожены.

Ранее появилось видео уничтожения фуры с ударными дронами ВСУ. Поражение грузовикам, перевозящим ударные беспилотники дальнего действия, было нанесено в населенном пункте Хильчичи Сумской области.

