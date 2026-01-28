Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:46, 28 января 2026Мир

Рубио ответил на вопрос о планах оккупировать Венесуэлу

Рубио: США не воюют с Венесуэлой и не хотят ее оккупировать
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

США не воюют с Венесуэлой и не хотят оккупировать эту латиноамериканскую страну. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио в ходе слушаний в Сенате по теме операции США в Венесуэле, передает агентство Reuters.

«Против Венесуэлы не ведется война, и мы не оккупировали страну. На территории страны нет войск США», — отметил политик.

Рубио добавил, что после операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро ситуация в республике начала улучшаться. Он выразил надежду, что эта тенденция сохранится и далее.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» свои отношения с новой главой Венесуэлы, исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес, которая недавно выступила против «приказов Вашингтона». Комментируя заявления Родригес, американский лидер отметил, что «не знает, что происходит».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Опустошители» прибыли в Иран. В сеть попали первые фото техники

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Раскрыты секретные коды для смартфонов

    Малышева неожиданно встретила президента европейской страны и захотела его поблагодарить

    Турист упал в океан с обрыва на пляже и был найден бездыханным неделю спустя

    Канделаки подала в суд на ритуальное бюро

    Раскрыта продолжительность снегопада в Москве

    Раскрыты 7 причастных к атаке FPV-дронов на российские аэродромы в ходе операции «Паутина»

    Пенсионерка с демонтированным из-за чиновников унитазом пожаловалась на выселение из дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok