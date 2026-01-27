Реклама

Трамп неожиданно высказался о новой главе Венесуэлы

Трамп заявил, что у него хорошие отношения с новой главой Венесуэлы Родригес
Марина Совина
Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» свои отношения с новой главой Венесуэлы, исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес, которая недавно выступила против «приказов Вашингтона». Его слова приводит De Ultimo Minuto.

Комментируя заявления Родригес, американский лидер отметил, что «не знает, что происходит». «Ну, я точно не знаю, что там происходит, но я вообще об этом не слышал — нет, у нас очень хорошие отношения», — сказал он журналистам.

Ранее Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит» приказов из США. Она подчеркнула, что Каракас должен перестать руководствоваться иностранными принципами в своей политике.

