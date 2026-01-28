В России ответили Польше на обвинения о причастности СССР к началу Второй Мировой войны

Затулин заявил об ответственности Польши за начало Второй мировой войны

Депутат Госдумы Константин Затулин, отвечая на обвинения президента Польши Кароля Навроцкого о причастности СССР к началу Второй Мировой войны, заявил об ответственности западной страны за начало боевых действий. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Идя по этому пути, мы точно также можем сказать, что Польша ответственна со своей стороны в том, что эта война стала неизбежной, потому что, как доказывают рассекреченные документы, именно она препятствовал и категорически отказалась от того, чтобы предотвратить Вторую мировую войну в результате переговоров Советского союза с Францией и Англией», — напомнил Затулин.

По словам парламентария, подобного рода обвинения не выдерживают никакой критики, поскольку Советский союз вынужден был предпринимать срочные меры для того, чтобы гарантировать свою безопасность и интересы.

Также отвечая на обвинения о причастности СССР к холокосту, Затулин подчеркнул, что на территории западной Украины и западной Белоруссии Холокоста не было, в отличие от территории Польши. «Поляки коллаборационисты активно участвовали в преследовании евреев, развернутом немецкими оккупационными войсками и органами СС и полиции в Польше», — сказал он.

Затулин добавил, что в Польше забыли о том, что именно СССР, страдая от последствий Великой Отечественной войны, помогал Варшаве «встать на ноги».

«Это развитие прежних, уже не раз высказанных в Польше идей о том, что за все плохое в мире отвечает Российская Федерация, Россия и русские. Эта идея, безусловно, является мейнстримом в польском обществе постсоветского периода, и она предполагает, что все хорошее, что связывало когда-либо Россию и Польшу, должно быть вычищено, забыто, об этом нельзя говорить», — заключил политик.

Ранее Навроцкий заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет не только нацистская Германия, но и Советский Союз. По его словам, война привела к Холокосту, что делает СССР соучастником данной трагедии.