Экономика
19:04, 28 января 2026Экономика

В российском городе предложили купить крематорий

В Томске выставили на продажу действующий крематорий за 370 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Томске выставили на продажу действующий крематорий. Объект можно приобрести за 370 миллионов рублей, об этом пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее объявление появилось на одной из популярных платформ. Крематорий построили в 2022 году, он находится на территории действующего кладбища в деревне Воронино и оказывает полный комплекс ритуальных услуг. Общая площадь объекта составляет 3,3 тысячи квадратов, в него входят два блока — административный и санитарно-технический Здание включает оборудование для кремационной линии и систему отопления с газовой котельной.

Продавцом выступает Совкомбанк. Средняя выручка крематория составляет около четырех миллионов рублей в месяц.

Ранее в «Москве-Сити» выставили на продажу комнату за восемь миллионов рублей. Жилье отличается отсутствием окон.

