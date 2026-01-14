Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:48, 14 января 2026Экономика

Москвичам предложили купить микрокомнату без окон за миллионы рублей

В «Москве-Сити» выставили на продажу комнату за 8 миллионов рублей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В «Москве-Сити» выставили на продажу комнату за восемь миллионов рублей. На объявление обратил внимание Telegram-канал «Инсайдер. Главный по домам».

Апартаменты площадью восемь квадратных метров находятся в башне «Федерация». Продавец заявляет, что объект можно сдавать и получать до 1,2 миллиона рублей в год.

В апартаментах, по словам продавца, новый ремонт и продуманная планировка для комфорта. Имеется кресло-кровать, встроенный шкаф для хранения вещей, кровать, а также холодильник, чайник, СВЧ-печь и санузел с душевой кабиной. Жилье оснащено п﻿риточно-вытяжной вентиляцией и кондиционированием.

В апартаментах нет окон, что, по мнению продавца, «позволяет отдохнуть от ритма и суеты Сити».

Отмечается, что налог на имущество для владельца составит 33 тысячи рублей в год.

Ранее стало известно, что в Москве собираются построить самый высокий в Европе жилой комплекс (ЖК). Он будет находиться в Пресненском районе, на территории будущего района «Сити-2».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США приостановят выдачу виз россиянам

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Нейросети помешали поймать беглых обезьян

    12-летний лыжник был заживо погребен под снежной лавиной в Европе и не выжил

    В России у школьницы начала отслаиваться кожа по всему телу после приема одного препарата

    Возмутившая россиян откровенными фото активистка ЛДПР ответила на критику

    В российском селе из-за влаги и помета рухнула крыша здания

    Турист отправился к замерзшему водопаду в Европе, упал и не выжил

    В Сети раскритиковали первую в мире куклу Barbie с аутизмом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok