Москвичам предложили купить микрокомнату без окон за миллионы рублей

В «Москве-Сити» выставили на продажу комнату за 8 миллионов рублей

В «Москве-Сити» выставили на продажу комнату за восемь миллионов рублей. На объявление обратил внимание Telegram-канал «Инсайдер. Главный по домам».

Апартаменты площадью восемь квадратных метров находятся в башне «Федерация». Продавец заявляет, что объект можно сдавать и получать до 1,2 миллиона рублей в год.

В апартаментах, по словам продавца, новый ремонт и продуманная планировка для комфорта. Имеется кресло-кровать, встроенный шкаф для хранения вещей, кровать, а также холодильник, чайник, СВЧ-печь и санузел с душевой кабиной. Жилье оснащено п﻿риточно-вытяжной вентиляцией и кондиционированием.

В апартаментах нет окон, что, по мнению продавца, «позволяет отдохнуть от ритма и суеты Сити».

Отмечается, что налог на имущество для владельца составит 33 тысячи рублей в год.

Ранее стало известно, что в Москве собираются построить самый высокий в Европе жилой комплекс (ЖК). Он будет находиться в Пресненском районе, на территории будущего района «Сити-2».