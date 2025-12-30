В Москве построят самый высокий в Европе ЖК в 384 метра

В Москве построят самый высокий в Европе жилой комплекс (ЖК). Власти столицы утвердили архитектурную концепцию объекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Страна Девелопмент», которая занимается проектом.

ЖК будет находиться в Пресненском районе, на территории будущего района «Сити-2» во 2-м Красногвардейском проезде. Комплекс будет представлен в виде двух башен в едином стилобате, высота самой высокой из них составит 384 метра.

«Два высокотехнологичных небоскреба будут иметь от 83 до 96 этажей над землей и пять подземных уровней. Суммарная поэтажная площадь проекта составит более 280 тысяч квадратных метров», — рассказали в компании. Отмечается, что в состав ЖК войдут бизнес-центр, культурные и досуговые пространства, коммерческая инфраструктура и подземный паркинг.

