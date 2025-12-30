Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:41, 30 декабря 2025Экономика

В Москве построят самый высокий в Европе ЖК

В Москве построят самый высокий в Европе ЖК в 384 метра
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве построят самый высокий в Европе жилой комплекс (ЖК). Власти столицы утвердили архитектурную концепцию объекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Страна Девелопмент», которая занимается проектом.

ЖК будет находиться в Пресненском районе, на территории будущего района «Сити-2» во 2-м Красногвардейском проезде. Комплекс будет представлен в виде двух башен в едином стилобате, высота самой высокой из них составит 384 метра.

«Два высокотехнологичных небоскреба будут иметь от 83 до 96 этажей над землей и пять подземных уровней. Суммарная поэтажная площадь проекта составит более 280 тысяч квадратных метров», — рассказали в компании. Отмечается, что в состав ЖК войдут бизнес-центр, культурные и досуговые пространства, коммерческая инфраструктура и подземный паркинг.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге появятся мультимедийный музей и гостиницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    МИД России заявил протест прибалтийским странам

    Популярная блогерша раскрыла секрет идеальных ног в 60 лет

    Полицейские наткнулись на изрешеченное пулями тело мужчины на популярном курорте Европы

    Названы сроки хранения новогодних блюд после застолья

    Миллиард пользователей смартфонов призвали обновиться

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    На Западе призвали Трампа дать военный ответ на попытку удара по резиденции Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok