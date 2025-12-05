Реклама

Экономика
11:06, 5 декабря 2025Экономика

Раскрыта судьба бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге

На территории бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге откроют музей и гостиницы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На территории бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге откроют мультимедийный музей и гостиницы. О судьбе комплекса рассказал вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко в Telegram-канале.

Ключевые параметры проекта реставрации бывшего СИЗО были утверждены в ходе заседания Совета по сохранению культурного наследия. По словам Линченко, в состав комплекса войдут мультимедийный музей «Кресты», два гостиничных комплекса с инфраструктурой, гастрономическая улица, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти».

«Пространство комплекса будет полностью пешеходным, а храм Святого Александра Невского останется его доминантой. После окончания работ комплекс обеспечит появление порядка 1,2 тысячи новых рабочих мест», — рассказал вице-губернатор. Он отметил, что «Кресты» — уникальный комплекс, построенный в XIX веке. Он был закрыт для жителей более сотни лет, однако после преображения станет открытым городским пространством для петербуржцев и гостей города.

Ранее сообщалось, что здания «Крестов» могут признать памятниками.

