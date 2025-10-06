Здания легендарных «Крестов» захотели признать памятниками

Здания легендарной петербургской тюрьмы «Кресты» могу признать памятниками. Об этом пишет «Деловой Петербург».
Смену статуса двух корпусов комплекса рассматривает комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В список потенциальных объектов культурного наследия были включены бывший хирургический барак площадью 1,2 тысячи квадратных метров и здание учебно-производственных мастерских метражом 2,5 тысячи «квадратов».
Включение в список — только первый этап. В течение следующих трех месяцев корпуса должны получить статус выявленного объекта культурного наследия (ОКН). В этом статусе здания могут существовать годами, что и происходит с большей частью «Крестов» с 2001 года. При этом сооружения с признаками ОКН не подлежат сносу. Это обстоятельство может изменить планы новых владельцев комплекса, купивших бывшую тюрьму под редевелопмент.
В марте в Санкт-Петербурге продали бывшую знаменитую тюрьму «Кресты». Здание досталось новому владельцу за 1,1 миллиарда рублей. После реконструкции на территории планируют создать музейно-выставочный комплекс, гостиницу и другие места для досуга.