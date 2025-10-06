Здания легендарных «Крестов» захотели признать памятниками

Два корпуса тюремного комплекса «Кресты» могут признать памятниками

Здания легендарной петербургской тюрьмы «Кресты» могу признать памятниками. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Смену статуса двух корпусов комплекса рассматривает комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В список потенциальных объектов культурного наследия были включены бывший хирургический барак площадью 1,2 тысячи квадратных метров и здание учебно-производственных мастерских метражом 2,5 тысячи «квадратов».

Включение в список — только первый этап. В течение следующих трех месяцев корпуса должны получить статус выявленного объекта культурного наследия (ОКН). В этом статусе здания могут существовать годами, что и происходит с большей частью «Крестов» с 2001 года. При этом сооружения с признаками ОКН не подлежат сносу. Это обстоятельство может изменить планы новых владельцев комплекса, купивших бывшую тюрьму под редевелопмент.

В марте в Санкт-Петербурге продали бывшую знаменитую тюрьму «Кресты». Здание досталось новому владельцу за 1,1 миллиарда рублей. После реконструкции на территории планируют создать музейно-выставочный комплекс, гостиницу и другие места для досуга.