Катя Гордон раскрыла необычный секрет стройности Леры Кудрявцевой

Ведущая Лера Кудрявцева сохранила стройность с помощью таблеток

Юрист Катя Гордон раскрыла необычный секрет стройности российской ведущей Леры Кудрявцевой. На данную тему она высказалась на шоу Владимира Маркони «Пожалуйста, не рассказывай!», выпуск которого доступен на Rutube.

По словам Гордон, ее подруге помогают сохранять форму специальные таблетки. Так, они провоцируют позывы в туалет после принятия пищи.

«Весь шоу-бизнес на уколах, а она себя любит, поэтому сидит на травках. У нее есть волшебные таблетки-"просируши". Это когда ты объелся, потом съел таблетку, сделал это [сходил в туалет] — и будто ничего не было», — объяснила Гордон.

В свою очередь, Кудрявцева подтвердила использование препарата, отметив, что приобрела его в Дубае и в его составе только травы.

