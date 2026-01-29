Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:32, 29 января 2026Ценности

Катя Гордон раскрыла необычный секрет стройности Леры Кудрявцевой

Ведущая Лера Кудрявцева сохранила стройность с помощью таблеток
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Юрист Катя Гордон раскрыла необычный секрет стройности российской ведущей Леры Кудрявцевой. На данную тему она высказалась на шоу Владимира Маркони «Пожалуйста, не рассказывай!», выпуск которого доступен на Rutube.

По словам Гордон, ее подруге помогают сохранять форму специальные таблетки. Так, они провоцируют позывы в туалет после принятия пищи.

«Весь шоу-бизнес на уколах, а она себя любит, поэтому сидит на травках. У нее есть волшебные таблетки-"просируши". Это когда ты объелся, потом съел таблетку, сделал это [сходил в туалет] — и будто ничего не было», — объяснила Гордон.

В свою очередь, Кудрявцева подтвердила использование препарата, отметив, что приобрела его в Дубае и в его составе только травы.

Ранее в январе Лера Кудрявцева высмеяла сделанное подругой неудачное откровенное фото.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В интернате для душевнобольных, где произошли массовые смерти, скрывали вирус. Пациентов держали в антисанитарии и кормили гнилью

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Дело попавшегося на многомиллионной взятке российского чиновника приостановили

    Windows 11 набрала миллиард пользователей

    В Молдавии задумались о полете в космос

    Вывоз золота из России предложили ужесточить

    Катя Гордон раскрыла необычный секрет стройности Леры Кудрявцевой

    Россиян предупредили о повышающих риск развития рака привычках

    Капитан российского экипажа раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok