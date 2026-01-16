Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:21, 16 января 2026Ценности

54-летняя Лера Кудрявцева высмеяла свое неудачное фото в мини-юбке от подруги

Ведущая Лера Кудрявцева высмеяла сделанное подругой неудачное откровенное фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @leratv

Российская ведущая и актриса Лера Кудрявцева высмеяла сделанное подругой неудачное фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость предстала перед камерой в синей мини-юбке и голубом бюстгальтере, оформленном глубоким декольте и цветочным принтом. Кроме того, она позировала в бандане, подобранной в тон наряду, и белых вьетнамках.

На размещенном кадре видно, что Кудрявцеву запечатлели с забавной гримасой. «Попросила подружку красиво сфотографировать», — подписала телезвезда снимок.

В августе прошлого года сообщалось, что Лера Кудрявцева внезапно сменила имидж. Ведущая появилась на премии «Новая волна» в парике с ультракороткой стрижкой вместо привычного каре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новых переговорах Трампа по Украине

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Сенаторы озаботились ценами на заправках

    Китай остановил покупку электроэнергии в России

    Мировой экономике предсказали проблемы из-за искусственного интеллекта

    Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль

    Врач оценила эффективность очков для защиты зрения при работе за компьютером

    Разнесший укрытие диверсантов ВСУ в российском приграничье взрыв попал на видео

    Пирс Киркорова в Подмосковье станет общественным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok