54-летняя Лера Кудрявцева высмеяла свое неудачное фото в мини-юбке от подруги

Российская ведущая и актриса Лера Кудрявцева высмеяла сделанное подругой неудачное фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость предстала перед камерой в синей мини-юбке и голубом бюстгальтере, оформленном глубоким декольте и цветочным принтом. Кроме того, она позировала в бандане, подобранной в тон наряду, и белых вьетнамках.

На размещенном кадре видно, что Кудрявцеву запечатлели с забавной гримасой. «Попросила подружку красиво сфотографировать», — подписала телезвезда снимок.

В августе прошлого года сообщалось, что Лера Кудрявцева внезапно сменила имидж. Ведущая появилась на премии «Новая волна» в парике с ультракороткой стрижкой вместо привычного каре.