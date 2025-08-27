Ценности
13:28, 27 августа 2025
Ценности

53-летняя Лера Кудрявцева появилась на «Новой волне» в парике

53-летняя Лера Кудрявцева появилась на «Новой волне» в ультракоротком парике
Карина Черных
Карина Черных

Кадр: Super

Российская ведущая и актриса Лера Кудрявцева внезапно сменила имидж. Об этом сообщает портал Super.ru.

53-летняя знаменитость появилась на премии «Новая волна» в парике с ультракороткой стрижкой вместо привычного каре. В качестве наряда она выбрала вечернее корсетное платье красного цвета.

В разговоре с репортерами телезвезда объяснила причину преображения. По ее мнению, представители шоу-бизнеса должны регулярно экспериментировать со стилем, чтобы создавать свежие образы для своих фанатов.

«Причина перемен: закрытие фестиваля "Новая волна". Артист постоянно должен меняться. Как мои ощущения? Не знаю, у вас надо спросить, как вам?» — высказалась она.

В ноябре 2024 года Лера Кудрявцева оценила снимок без макияжа словами «выгляжу как обезьяна».

