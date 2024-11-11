Ведущая Лера Кудрявцева назвала себя обезьяной на фото без макияжа

Российская ведущая и актриса Лера Кудрявцева оценила снимок без макияжа словами «выгляжу как обезьяна». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

53-летняя знаменитость отреагировала на снимок с фанаткой, размещенный в соцсетях. На данном фото звезда предстала в бежевом вязаном наряде, состоящем из штанов, свитера и кардигана. Кроме того, знаменитость отказалась от косметики, прозвав себя обезьяной на фото.

Кудрявцева подчеркнула, что гордится своим решением не отказывать поклонникам в фото, даже если она выглядит не лучшим образом.

«Да, да! И горжусь тем, что не отказываю в фото, даже когда выгляжу как обезьяна. Все люди, все женщины. А уж когда спишь по 4 часа в сутки, можно и хуже выглядеть. На работе делают макияж и приводят в божеский вид. Не стыдно, не стесняюсь, не бегу от возраста. И вам советую. Мне 53», — заключила ведущая.

В октябре Кудрявцева похвасталась новым роскошным автомобилем. Знаменитость приобрела китайский внедорожник Tank 500.