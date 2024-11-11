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13:22, 11 ноября 2024Ценности

Лера Кудрявцева оценила снимок без макияжа словами «выгляжу как обезьяна»

Ведущая Лера Кудрявцева назвала себя обезьяной на фото без макияжа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская ведущая и актриса Лера Кудрявцева оценила снимок без макияжа словами «выгляжу как обезьяна». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

53-летняя знаменитость отреагировала на снимок с фанаткой, размещенный в соцсетях. На данном фото звезда предстала в бежевом вязаном наряде, состоящем из штанов, свитера и кардигана. Кроме того, знаменитость отказалась от косметики, прозвав себя обезьяной на фото.

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Кудрявцева подчеркнула, что гордится своим решением не отказывать поклонникам в фото, даже если она выглядит не лучшим образом.

«Да, да! И горжусь тем, что не отказываю в фото, даже когда выгляжу как обезьяна. Все люди, все женщины. А уж когда спишь по 4 часа в сутки, можно и хуже выглядеть. На работе делают макияж и приводят в божеский вид. Не стыдно, не стесняюсь, не бегу от возраста. И вам советую. Мне 53», — заключила ведущая.

В октябре Кудрявцева похвасталась новым роскошным автомобилем. Знаменитость приобрела китайский внедорожник Tank 500.

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