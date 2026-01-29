Назван регион — лидер по подростковой преступности в России

Свердловская область стала регионом — лидером по подростковой преступности в РФ

Свердловская область возглавила рейтинг регионов России по уровню подростковой преступности в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные МВД РФ.

По информации ведомства, за прошлый год в регионе задержали 853 подростка-нарушителя. Следом за Свердловской областью идут Челябинская и Иркутская. В них выявили 821 и 713 несовершеннолетних преступников соответственно.

Всего за 2025 год в России поймали больше 22 тысяч подростков, совершивших те или иные преступления. А общее число нарушителей составило 595 тысяч человек.

