Силовые структуры
10:21, 29 января 2026

Назван регион — лидер по подростковой преступности в России

Свердловская область стала регионом — лидером по подростковой преступности в РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Свердловская область возглавила рейтинг регионов России по уровню подростковой преступности в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные МВД РФ.

По информации ведомства, за прошлый год в регионе задержали 853 подростка-нарушителя. Следом за Свердловской областью идут Челябинская и Иркутская. В них выявили 821 и 713 несовершеннолетних преступников соответственно.

Всего за 2025 год в России поймали больше 22 тысяч подростков, совершивших те или иные преступления. А общее число нарушителей составило 595 тысяч человек.

Ранее в РФ раскрыли число депортированных за 2025 год мигрантов.

