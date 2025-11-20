Раскрыто число депортированных за 2025 год из России мигрантов

МВД России приняло решение о выдворении 19 тысяч иностранцев

В рамках федеральной операции «Нелегал – 2025» правоохранители приняли решение о выдворении и депортации из России более 19 тысяч иностранцев. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За время проведения операции выявили более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, среди которых свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда и пребывания и более 28 тысяч нарушений трудовой деятельности. За 2025 год следователи возбудили 4,8 тысячи уголовных дел по факту организации незаконной миграции, а также 1,5 тысячи уголовных дел по иным преступлениям со стороны мигрантов.

Ранее в Иркутской области полиция ликвидировала канал незаконной миграции.