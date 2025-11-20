Россиянка заполучила миллионы на незаконной легализации тысячи мигрантов

В Иркутской области полиция ликвидировала канал незаконной миграции

В Иркутской области полиция ликвидировала канал незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ. Правоохранители задержали организаторшу незаконного бизнеса и еще пятерых женщин. Троим фигуранткам избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, остальным — мера в виде обязательства о явке. Незаконно выданные иностранцам документы будут аннулированы, нарушителей выдворят из России.

По версии следствия, обвиняемая вовлекла в бизнес собственников недвижимости. Сообщники изготавливали для иностранцев фиктивную регистрацию и оформляли номинальные договоры, необходимые для продления срока пребывания в России. Всего было изготовлено свыше двух с половиной тысяч поддельных документов для полутора тысяч иностранцев. Стоимость услуг варьировалась от одной до пяти тысяч рублей за документ.

