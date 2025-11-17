Семейная пара зарабатывала на мигрантах в России

ФСБ: Интернациональная семья легализовала в РФ 80 мигрантов, им грозит до 10 лет

Семейная пара организовала незаконный бизнес по легализации мигрантов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Новосибирской области.

По данным ведомства, супруги – россиянка и гражданин одной из стран Центральной Азии – подделывали для приезжих бланки уведомлений о прибытии и трудовые договоры. Таким образом они незаконно помогли 80 мигрантам легализоваться в РФ.

Сейчас в отношении пары возбуждено уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

