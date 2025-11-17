Силовые структуры
09:33, 17 ноября 2025Силовые структуры

Задержание матери обезглавленного в Москве ребенка попало на видео

СК показал задержание мамы мальчика, останки которого нашли в Гольяновском пруду
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание матери шестилетнего мальчика, останки которого нашли в Гольяновском пруду в Москве, попало на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видно, как женщину заводят в столичный главк СК. Она оказывается на допросе в кабинете одного из сотрудников.

Останки ребенка нашли днем 16 ноября. По подозрению в расправе задержали его мать. Она уже во всем созналась.

При обыске в их доме силовики обнаружили остальные части тела мальчика. Предварительно, с ребенком расправились не более дух дней назад.

