Эксперт Финогенова: Отпуск в феврале невыгоден, лучше выбрать другой месяц

Россиянам дали совет по отпуску в феврале 2026 года исходя из числа рабочих дней и суммы выплат. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлию Финогенову.

Финогенова отметила, что в феврале текущего года всего 19 рабочих дней и сама продолжительность месяца короткая. Таким образом, при зарплате в 80 тысяч рублей стоимость одного рабочего дня будет 4 210,5 рублей, а стоимость отпускного дня всего 2 730 рублей.

Соответственно, исходя из простых подсчетов и разницы в суммах, лучше планировать отпуск на другой месяц.

