Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:07, 29 января 2026Россия

Россиянам дали совет по отпуску в феврале

Эксперт Финогенова: Отпуск в феврале невыгоден, лучше выбрать другой месяц
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Россиянам дали совет по отпуску в феврале 2026 года исходя из числа рабочих дней и суммы выплат. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлию Финогенову.

Финогенова отметила, что в феврале текущего года всего 19 рабочих дней и сама продолжительность месяца короткая. Таким образом, при зарплате в 80 тысяч рублей стоимость одного рабочего дня будет 4 210,5 рублей, а стоимость отпускного дня всего 2 730 рублей.

Соответственно, исходя из простых подсчетов и разницы в суммах, лучше планировать отпуск на другой месяц.

Ранее в России предложили матерей, отцов, бабушек и дедушек отправлять в совместный декретный отпуск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто. Он резко высказался о роли Европы в этом вопросе

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Российские бойцы изобрели специальные патроны для борьбы с дронами ВСУ

    Юрист назвал блокирующие переводы слова

    Угрозу нового военного столкновения США и Ирана оценили

    Обнаружен новый способ повысить эффективность иммунотерапии рака

    Популярный певец назвал врача больным ублюдком за совет сделать пластику

    Трамп захотел отрастить ногти как у Ники Минаж

    Молодая надзирательница попала в тюрьму за секс с заключенным на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok