09:53, 28 января 2026Россия

Россиян при рождении ребенка захотели отправлять в совместный декретный отпуск

В ОП предложили отправлять матерей и отцов в совместный декретный отпуск
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России матерей, отцов, бабушек и дедушек захотели отправлять в совместный декретный отпуск. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает ТАСС.

На сегодняшний день отпуск по уходу за ребенком оформляется только после завершения отпуска по беременности и родам, то есть через 70 дней после рождения ребенка при обычной беременности.

«И получается, что родственники в этот момент, чтобы помочь молодой матери, должны брать отпуск за свой счет. Я считаю, что как раз необходимо исключить эту ситуацию и помочь [им]», — подчеркнул Рыбальченко.

Необходимость введения такой меры поддержки он обосновал такими факторами, как послеродовая депрессия и наличие других детей в семье, за которыми также требуется уход.

Ранее сообщалось, что в России в отпуске по уходу за ребенком находится порядка 40 тысяч мужчин.

