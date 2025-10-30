В России раскрыли число находящихся в декрете отцов

Депутат Бессараб: В отпуске по уходу за ребенком находится около 40 тысяч отцов

В отпуске по уходу за ребенком находится не так много отцов, а именно порядка 40 тысяч мужчин, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Такую цифру депутат раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

«Так уж сложилось, что менталитет наших мужчин не всегда позволяет им взять на себя эту ответственность. Нужно иметь определенную выгоду, чтобы мама продолжала строить карьеру. К примеру, у мамы заработная плата выше или осталось сколько-то до назначения на более вышестоящую должность. В этом случае, когда папа помогает, на мой взгляд, это очень органично для семьи», — отметила Бессараб.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил разрешить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Он также отметил, что необходимо предоставлять выплаты по беременности и родам не только работающим женщинам, но и неработающим.

Сейчас при одноплодной беременности женщина может уйти в декретный отпуск за 70 дней до предполагаемой даты родов и оставаться в нем 70 дней после родов. В случае многоплодной беременности отпуск становится длиннее — 84 дня до родов и 110 дней после. Если при родах возникли какие-либо осложнения, то срок отпуска также увеличивается — 70 дней до родов и 86 дней после родов.