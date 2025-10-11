Россия
Женщинам захотели разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В будущем женщинам в России могут разрешить уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем разрешить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности», — сказал политик. Он также отметил, что необходимо предоставлять выплаты по беременности и родам не только работающим женщинам, но и неработающим.

Сейчас при одноплодной беременности женщина может уйти в декретный отпуск за 70 дней до предполагаемой даты родов и оставаться в нем 70 дней после родов. В случае многоплодной беременности отпуск становится дольше — 84 дня до родов и 110 дней после. Если при родах возникли какие-либо осложнения, то срок отпуска также увеличивается — 70 дней до родов и 86 дней после родов.

Ранее сенатор Наталия Косихина рассказала, что периоды декретного отпуска входят в трудовой стаж и позволяют сохранить право на получении пенсии.

