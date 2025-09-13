Экономика
В Совфеде рассказали о влиянии декрета на будущую пенсию

Евгений Силаев
Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Периоды декретного отпуска входят в трудовой стаж и позволяют сохранить право на получении пенсии. Об этом рассказала сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости.

«За каждый год ухода одним из родителей за ребенком до достижения им полутора лет назначается определенное количество пенсионных коэффициентов: 1,8 — за первым ребенком, 3,6 — за вторым ребенком, 5,4 — за третьим и последующими», — рассказала Косихина.

Она отметила, что декретный отпуск может даже увеличить будущую пенсию, если за него будет начислено больше пенсионных баллов, чем за трудовую деятельность.

Ранее сообщалось, что работодатели в России получат возможность платить своим сотрудникам до одного миллиона рублей за рождение ребенка. Меру введут с 2026 года.

