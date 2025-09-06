Экономика
05:40, 6 сентября 2025

Работодатели будут платить некоторым россиянам до миллиона рублей за ребенка

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Работодатели в России получат возможность платить своим сотрудникам до одного миллиона рублей за рождение ребенка. Меру введут с 2026 года, рассказал на ВЭФ-2025 председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов, передает РИА Новости.

При этом выплату станут облагать налогами, уточнил Абрамов. По его мнению, данная мера будет выгодна и для бизнеса, и для простых граждан.

«Бизнесу выгодно взять понятного, испытанного человека, дать ему возможность уйти в декретный отпуск, максимально поддержать, тем самым поднять его лояльность и возвратить к себе на работу как можно скорее», — заявил Абрамов.

Как сообщалось в августе, в Госдуму внесли проект о выплатах перед 1 сентября семьям с детьми. Как уточняется, выплаты родителям предлагается установить на каждого ребенка, который обучается в школе. Предполагаемый размер пособий может составить 28 700 рублей, а для малоимущих семей — 43 050 рублей.

