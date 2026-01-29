Стали известны последствия ночного удара по Одессе

Кипер: В Одессе после ночных ударов начался пожар на промышленном объекте

В Одессе после ночных ударов российских беспилотников начался пожар на промышленном объекте. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«В результате вражеской атаки возник пожар на промышленном объекте. Повреждены складские и производственные здания, грузовые автомобили», — написал он.

При этом чиновник отметил, что пострадавших в результате атаки нет. Он добавил, что специальные службы работают над устранением последствий ударов.

Ранее стало известно, что под атакой оказался одесский порт Южный. Как сообщается, целями российских войск стали объекты производственной и железнодорожной инфраструктуры.