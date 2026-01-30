«Температура 4000 градусов — боевые блоки покрыты плазмой». Что известно о мощности, скорости и других характеристиках «Орешника»?

Историк ПВО Кнутов: В мире сейчас не существует средств защиты от «Орешника»

В ночь на 9 января Вооруженные силы (ВС) России нанесли по Львовскому авиаремонтному заводу на Украине удар подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник». Как рассказали в Министерстве обороны, он стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря. О том, что известно о мощности, скорости и других характеристиках «Орешника», «Ленте.ру» рассказал директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), историк войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов.

Боевые блоки «Орешника» разделяются в космосе

Не только на Украине, но и во всем мире сейчас не существует средств защиты от «Орешника»

Для определения возможности перехвата баллистических ракет, к которым относится «Орешник», важное значение имеет такое понятие, как разгонный участок. Это время, за которое ракета проходит расстояние от момента старта из транспортно-пускового контейнера (ТПК) до выхода в космос, разъяснил Кнутов. По словам собеседника «Ленты.ру», у современных ракет данный отрезок становится все меньше и меньше. Однако этот участок наиболее уязвимый — именно там система противоракетной обороны (ПРО) в состоянии перехватить ракету.

После преодоления разгонного участка, то есть уже в космосе, летит последняя часть ракеты — собственно боеголовка. Она может быть разделяющейся, то есть нести несколько боевых блоков.

В «Орешнике», судя по тем кадрам, которые второй раз нам показывают, шесть боевых блоков. По словам президента Путина, эти боевые блоки разделяются в космосе. А если их разведение происходит в космосе, то на каждый боевой блок нужен отдельный комплекс противоракетной обороны. То есть летит шесть боевых блоков — значит, надо шесть комплексов THAAD. Причем они должны быть в каком-то одном районе — для того, чтобы перехватить боевые блоки, летящие по определенной траектории. Поэтому надо заранее знать маршрут, время запуска и все остальное. Что, в общем, нереально

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Скорость «Орешника» составляет более 10 махов

Дополнительную сложность представляет высокая скорость движения боевых блоков «Орешника», отметил Кнутов. По его словам, это серьезное препятствие для существующих систем ПРО.

Скорость движения этих боевых блоков составляет примерно 10-12 махов, что не под силу ни одному перехватчику — ни Patriot, ни Aegis, ни THAAD

Следствием «колоссальной скорости 10-12 махов при температуре 4000 градусов», с которой боевые блоки «Орешника» двигаются к цели, стала возможность нанесения кинетического удара без применения взрывчатого вещества, который сам по себе обладает значительной разрушающей способностью.

Сейсмический удар [в результате попадания боевых блоков «Орешника»] сопоставим с разрушениями, которые может нанести небольшая ядерная бомба. При этом отсутствует загрязнение окружающей среды, проникающая радиация, световое и электромагнитное излучение. Хотя ударная волна распространяется как по земле, так и вглубь земли, разрушая все объекты, которые находятся на поверхности и под ней

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Радиолокационные станции не видят боевые блоки «Орешника»

Еще одна сложность для систем ПРО, рассказал собеседник «Ленты.ру», заключается в том, что боевые блоки «Орешника» в полете нагреваются примерно до четырех тысяч градусов. Это означает, что они покрыты плазмой, которая в свою очередь имеет важную особенность: она, в зависимости от диапазона волн, либо поглощает радиолокационные лучи, либо пропускает их через себя. Частично отражается лишь узкий их диапазон, что кардинально снижает эффективность радиолокационных станций, пытающихся засечь полет «Орешника».