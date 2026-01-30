Реклама

Ползущий по ноге пассажирки самолета клоп напугал пользователей сети

Зарина Дзагоева

Фото: Reddit

Пассажирка самолета сфотографировала клопа в салоне Delta Air Lines и напугала пользователей сети. Кадр она разместила на форуме Reddit.

Автор публикации отметила, что спустя 20 минут после вылета заметила, как по ее ноге ползет крупный клоп. Она взяла его салфеткой и сняла на камеру. Лайнер следовал по маршруту из Бостона в Сиэтл, поэтому пассажирке пришлось провести шесть часов с насекомыми в закрытом пространстве.

В комментариях пользователи посочувствовали путешественнице. «Это ужасно», «Новый страх раскрыт», «Этот клоп очень упитанный», «Надеюсь, вы сообщили об этом бортпроводнику?» — отметили юзеры.

Ранее пользователи Reddit раскритиковали пассажиров самолетов из-за громкого звука телефона при просмотре видео во время ночных перелетов. Автор поста опубликовала снимок сидящей впереди пассажирки, которая что-то смотрела в телефоне.

