11:37, 30 января 2026Авто

В России назвали причины всплеска продаж машин ушедшего из страны автогиганта

«Автостат»: Привлекательная цена CX-5 привела к всплеску продаж Mazda в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Valery Sharifulin / TASS Host Photo Agency / Pool / Reuters

Привлекательная стоимость кроссовера CX-5 привела к всплеску продаж автомобилей ушедшего из России японского автогиганта Mazda. Об этом заявил основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика» Александр Ковалев. Его слова приводит «Автостат».

Мощность двигателя вышеуказанного кроссовера, отметил аналитик, составляет 155 лошадиных сил. На этот автомобиль распространяются льготная ставка утильсбора. В результате конечная стоимость CX-5 оказалась ниже в сравнении с ценами на другие популярные у россиян кроссоверы, констатировал Ковалев.

Ставка утильсбора за новую модель, пояснил эксперт, составит 3,4 тысячи рублей, а за подержанную — 5,2 тысячи. В целом сам автомобиль CX-5 и без таможенных пошлин представляется довольно бюджетным, если речь идет о машинах китайской сборки. Так, начальная версия кроссовера обойдется россиянам на 30 процентов дешевле бензинового Toyota RAV4. Все это в конечной счете делает модель Mazda привлекательной на внутреннем рынке, резюмировал Ковалев.

Во второй половине января 2026 года эта марка наряду с Toyota заметно укрепили свои позиции на российском авторынке. С 19 по 25 число Mazda поднялась на шестую строчку в рейтинге самых востребованных в России брендов, а Toyota переместилась на пятое место. Позиции же ведущих китайских производителей, напротив, ослабли. В топ-5 списка оказались лишь две марки из КНР — Haval и Geely.

